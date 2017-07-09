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«Галатасарай» предлагает 3 млн евро за Стринича
Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Галатасарай, Наполи, Стринич Иван
Сегодня, 22:31 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
«Галатасарай» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Ивану Стриничу. Турецкий клуб готов заплатить за трансфер 29-летнего футболиста 3 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что Стринич интересен московскому «Спартаку».
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