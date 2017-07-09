«Галатасарай» предлагает 3 млн евро за Стринича

«Галатасарай» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Ивану Стриничу. Турецкий клуб готов заплатить за трансфер 29-летнего футболиста 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что Стринич интересен московскому «Спартаку».