Арабидзе: «Я не собираюсь переходить в российский клуб»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Арабидзе опроверг информацию о своем возможном переходе в московский «Локомотив».

«Я точно покину „Шахтер“. Это практически решенный вопрос. Не могу точно сказать, где продолжу карьеру, но точно знаю, что это будет не российский клуб», - сказал Арабидзе.