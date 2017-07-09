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Арабидзе: «Я не собираюсь переходить в российский клуб»

Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Шахтер Дн, Локомотив М, Арабидзе Георгий
Вчера, 23:19 | Источник: fanatik.com.tr | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Арабидзе опроверг информацию о своем возможном переходе в московский «Локомотив».

«Я точно покину „Шахтер“. Это практически решенный вопрос. Не могу точно сказать, где продолжу карьеру, но точно знаю, что это будет не российский клуб», - сказал Арабидзе.

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