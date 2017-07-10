Рейтинг@Mail.ru

Защитник «Милана» Палетта нужен «Торино» и «Валенсии»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Торино, Валенсия, Палетта Габриэль
Сегодня, 00:07 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров

Защитник «Милана» Габриэль Палетта входит в сферу интересов двух клубов: «Торино» и «Валенсии». Контракт Палетты с «Миланом» рассчитан до лета 2018 года. Сам футболист намерен покинуть команду этим летом.

Ранее сообщалось, что «Милан» продолжает бороться за нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
23:49 «Интер» заплатит за Дальберта 15 млн евро 0
23:22 Слухи «Ювентус» близок к покупке Щесны 1
23:19 Арабидзе: «Я не собираюсь переходить в российский клуб» 0
23:05 Слухи «Милан» на следующей неделе встретится с агентом Обамеянга 2
22:59 Слухи Ньянг просит Райолу помочь ему с переходом в «Эвертон» 1
22:40 Слухи Гекхан Инлер может вернуться в Серию А 0
22:31 Слухи Источник: «Алвес согласовал условия личного контракта с ПСЖ» 1
22:31 Слухи «Галатасарай» предлагает 3 млн евро за Стринича 0
20:40 Слухи «Ньюкасл» заинтересовался Навасом 2
20:13 «Интер» договорился с «Ниццей» по трансферу Дальберта 1
все материалы по этой теме
Турниры