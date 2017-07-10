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Защитник «Милана» Палетта нужен «Торино» и «Валенсии»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Торино, Валенсия, Палетта Габриэль
Сегодня, 00:07 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник «Милана» Габриэль Палетта входит в сферу интересов двух клубов: «Торино» и «Валенсии». Контракт Палетты с «Миланом» рассчитан до лета 2018 года. Сам футболист намерен покинуть команду этим летом.
Ранее сообщалось, что «Милан» продолжает бороться за нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.
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