Защитник «Милана» Палетта нужен «Торино» и «Валенсии»

Защитник «Милана» Габриэль Палетта входит в сферу интересов двух клубов: «Торино» и «Валенсии». Контракт Палетты с «Миланом» рассчитан до лета 2018 года. Сам футболист намерен покинуть команду этим летом.

Ранее сообщалось, что «Милан» продолжает бороться за нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.