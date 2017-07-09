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«Интер» заплатит за Дальберта 15 млн евро

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Интер, Ницца, Энрике Дальберт
Вчера, 23:49 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Миланский «Интер» заплатит за трансфер защитника «Ниццы» Энрике Дальберта 15 миллионов евро. Плюс к этому «Ницца» получит различные бонусы за успешное выступление футболиста в новой команде.

Ранее сообщалось, что «Интер» и «Ницца» практически договорились по трансферу Дальберта.

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