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«Интер» заплатит за Дальберта 15 млн евро
Вчера, 23:49 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Миланский «Интер» заплатит за трансфер защитника «Ниццы» Энрике Дальберта 15 миллионов евро. Плюс к этому «Ницца» получит различные бонусы за успешное выступление футболиста в новой команде.
Ранее сообщалось, что «Интер» и «Ницца» практически договорились по трансферу Дальберта.
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