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Витиньо: «Разве я имел право подвести Ганчаренко, который так в меня верит?»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: легионеры, ЦСКА, Витиньо, Ганчаренко Виктор
Сегодня, 11:23 | Источник: Bobsoccer.ru | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий ЦСКА Витиньо благодарит главного тренера «армейцев» Виктора Ганчаренко за доверие, а также мечтает однажды получить приглашение в сборную Бразилии:

«Когда я вновь вернулся в ЦСКА, казалось, у партнеров по команде сложился стереотип, мол, я опять буду работать не лучшим образом. К счастью, наш главный тренер сразу же меня от этого оградил. Я понял, что получаю второй шанс, начинаю с нуля, о прошлом никто вспоминать не станет. Ганчаренко дал мне уверенность в своих силах, поверил в мой потенциал, показал, что я важен для команды. Разве я имел право подвести тренера, который так в меня верит? Кроме того, он нашел именно ту позицию на поле, которая мне очень нравится. У меня есть свобода перемещений, при этом я играю близко к чужим воротам. С этого момента все стало меняться в лучшую сторону, и я очень этому рад.

Сборная Бразилии? Конечно, я мечтаю оказаться в национальной команде. Уверен, рано или поздно этот день обязательно наступит. Когда это случится, я приду в команду с огромной любовью к футболу. Сейчас я вновь обрел эту любовь и поэтому счастлив. Один из моих прежних тренеров говорил: „Все, что у тебя есть, ты получил благодаря футболу. Никогда об этом не забывай, старайся отдавать великой игре все, что можешь“. Эта мысль утвердилась в моей голове. Чтобы прийти в сборную, нужно безумно любить игру, ведь футбол для многих людей в нашей стране – даже больше, чем жизнь. Люди дышат игрой, живут ей. Знаете, почему Неймар, Месси или Криштиану Роналду достигли таких высот? Потому что ради своей любви к футболу они готовы двигаться вперед, много работать и, не жалея себя, полностью выкладываться на играх и тренировках. Это стремление и помогает им реализовать огромный талант, которым они оказались наделены».

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