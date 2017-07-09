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«Валенсия» предложила «Зениту» 5 млн евро за Нету
Сегодня, 13:07 | Источник: Ojogo.pt | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Зенита» Луиш Нету попал в сферу трансферных интересов «Валенсии».
По слухам, испанский клуб уже сделал «сине-бело-голубым» предложение по трансферу 29-летнего футболиста. «Лос Чес» готовы заплатить за португальца 5 млн евро.
Напомним, что в услугах игрока, чей контракт с «Зенитом» рассчитан до 2019 года, также может быть заинтересован «Галатасарай».
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Иначе, предлагали бы гораздо больше.