«Валенсия» предложила «Зениту» 5 млн евро за Нету

Защитник «Зенита» Луиш Нету попал в сферу трансферных интересов «Валенсии».

По слухам, испанский клуб уже сделал «сине-бело-голубым» предложение по трансферу 29-летнего футболиста. «Лос Чес» готовы заплатить за португальца 5 млн евро.

Напомним, что в услугах игрока, чей контракт с «Зенитом» рассчитан до 2019 года, также может быть заинтересован «Галатасарай».