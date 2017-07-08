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Сарсания: «Не могу подтвердить покупку Кайо, но переговоры ведем»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Сан-Паулу, Кайо Родриго
Сегодня, 18:18 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал слухи о том, что клуб уже купил бразильского защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо за 18 млн евро.
«Подтвердить подписание Кайо не могу, но переговоры по футболисту ведутся».
На счету 23-летнего Кайо 7 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии и 3 желтых карточки.
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Кокорин через силу 40 матчей набегал в прошлом сезоне - другого такого в команде нет.
Негоро: Привет, капитан.
Дик Сэнд: Как бизнес идёт?
Негоро: Какой нафиг бизнес! Все уехали работать на свиноферму!!!
Если получится, то весь футбольный мир будет рукоплескать Манчини, Сарсании и Фурсенко. После провального сезона суметь сколотить новую команду не понижая планки требований(победы во всех турнирах) могут только очень сильные менеджеры.
А Коко....ну не знаю...ощущение,что он через силу играет,ну не интересно ему.Правильно Канищев сказал,что у Кокорина одинаковое выражение лица,при забитом голе и при не забитом.
На данный момент в Зенит перешли:
2 игрока сборной России,
1 игрок сборной Аргентины,
1 игрок молодёжной сборной Аргентины,
На подходе игрок сборной Бразилии)
Братцы...Кокорин нападающий! А прошедший сезон в Зените , был для него не просто первым полноценным, но и проведённым на новой позиции - вингера. Кокорин не играл вингера прежде , а у нас умудрился набрать 14 очков на этой позиции.
У Кокорина отличные футбольные задатки,и я обеими руками за него.
Ерохин, при его комплекции, близко к позиции вингера подпускать нельзя - он центр.
«Если они действительно заплатит за Кайо сумму отступных, нам останется только горевать», — цитирует Барроса GlobоEsporte.
Ранее появилась информация, что «Зенит» заплатил за Кайо сумму отступных в размере € 18 млн. Позднее спортивный директор питерского клуба — Константин Сарсания — сообщил «Чемпионату», что переговоры по игроку ведутся, но контракт с ним ещё не подписан.
По информации источника, российский клуб сделал предложение в 18 млн. евро бразильскому клубу, что является — суммой отступных прописанных в контракте и выгодное финансовое предложение самому игроку. Как стало известно, несмотря на обещания президента клуба, что команду никто не покинет, Родриго Кайо принял предложение российского клуба и готовится уйти из «Сан-Паулу».
Как ожидается, защитник проведёт последний свой матч в составе «трехцветных» в эти выходные, против «Сантоса», после чего в течении 2–3 дней о сделке будет объявлено официально.
Но я бы поставил на пару Ива - Каой.
Зюба
Шатов Жулик ( Полоз) Коко( Дриусси)
Нобоа - Паредес
Криш - Ива - ? - Смол
Лунёв ( никакого Ладыгина.)