Сарсания: «Не могу подтвердить покупку Кайо, но переговоры ведем»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал слухи о том, что клуб уже купил бразильского защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо за 18 млн евро.

«Подтвердить подписание Кайо не могу, но переговоры по футболисту ведутся».

На счету 23-летнего Кайо 7 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии и 3 желтых карточки.