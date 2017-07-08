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Сарсания: «Не могу подтвердить покупку Кайо, но переговоры ведем»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Сан-Паулу, Кайо Родриго
Сегодня, 18:18 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал слухи о том, что клуб уже купил бразильского защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо за 18 млн евро.

«Подтвердить подписание Кайо не могу, но переговоры по футболисту ведутся».

На счету 23-летнего Кайо 7 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии и 3 желтых карточки.

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