Федун: «Трансферная стоимость Промеса? Он бесценен»

Владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что хавбек «красно-белых» Квинси Промес бесценен.

Так, отвечая на вопрос о трансферной стоимости игрока, Федун сказал: «Он бесценен».

В прошлом сезоне голландец, контракт которого рассчитан до 2021 года, провел 29 матчей, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.