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Федун: «Трансферная стоимость Промеса? Он бесценен»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Промес Квинси, Федун Леонид
Сегодня, 21:49 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что хавбек «красно-белых» Квинси Промес бесценен.

Так, отвечая на вопрос о трансферной стоимости игрока, Федун сказал: «Он бесценен».

В прошлом сезоне голландец, контракт которого рассчитан до 2021 года, провел 29 матчей, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

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