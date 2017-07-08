30
Федун: «Трансферная стоимость Промеса? Он бесценен»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Промес Квинси, Федун Леонид
Сегодня, 21:49 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что хавбек «красно-белых» Квинси Промес бесценен.
Так, отвечая на вопрос о трансферной стоимости игрока, Федун сказал: «Он бесценен».
В прошлом сезоне голландец, контракт которого рассчитан до 2021 года, провел 29 матчей, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.
Другие материалы по теме:
01:26 Слухи «Челси» предложит ЦСКА £ 10 млн за Головина 28
Вчера
21:37 Слухи Набабкин и Новосельцев могут перейти в «Локомотив» 20
60
Или войдите через
ты бы правильно мысль оформил, а то нихрена не понятно, чего ты хочешь. понял только, что я тебя достал, но это переживёшь как-нибудь.