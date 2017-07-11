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«Болонья» продлила сотрудничество с Донадони

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Контракты, Болонья, Донадони Роберто
Сегодня, 14:07 | Источник: ФК "Болонья" | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Болоньи» Роберто Донадони продолжит возглавлять «красно-синих».

Клуб и 53-летний специалист заключили новый контракт, рассчитанный до 30 июня 2019 года.

Напомним, что Донадони возглавил «Болонью» осенью 2015 года.

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