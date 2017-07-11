«Болонья» продлила сотрудничество с Донадони

Главный тренер «Болоньи» Роберто Донадони продолжит возглавлять «красно-синих».

Клуб и 53-летний специалист заключили новый контракт, рассчитанный до 30 июня 2019 года.

Напомним, что Донадони возглавил «Болонью» осенью 2015 года.