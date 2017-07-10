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«Севилья» продлила контракт с Витоло до 2022 года

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Контракты, Севилья, Витоло
Сегодня, 21:15 | Источник: ФК "Севилья" | Редакция: Роман Мельник

«Севилья» продлила сотрудничество с 27-летним хавбеком Витоло. Новый трудовой договор испанца рассчитан на пять лет.

Ранее президент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес рассказал о своем намерении подписать Витоло, чтобы потом отдать его в «Атлетико».

В минувшем сезоне футболист провел 30 матчей в Примере, забил 6 мячей и отметился 8 голевыми передачами.

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