«Севилья» продлила контракт с Витоло до 2022 года

«Севилья» продлила сотрудничество с 27-летним хавбеком Витоло. Новый трудовой договор испанца рассчитан на пять лет.

Ранее президент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес рассказал о своем намерении подписать Витоло, чтобы потом отдать его в «Атлетико».

В минувшем сезоне футболист провел 30 матчей в Примере, забил 6 мячей и отметился 8 голевыми передачами.