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«Севилья» продлила контракт с Витоло до 2022 года
Сегодня, 21:15 | Источник: ФК "Севилья" | Редакция: Роман Мельник
«Севилья» продлила сотрудничество с 27-летним хавбеком Витоло. Новый трудовой договор испанца рассчитан на пять лет.
Ранее президент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес рассказал о своем намерении подписать Витоло, чтобы потом отдать его в «Атлетико».
В минувшем сезоне футболист провел 30 матчей в Примере, забил 6 мячей и отметился 8 голевыми передачами.
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