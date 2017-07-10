Ребров и Кутепов продлили контракты со «Спартаком»

«Спартак» объявил о продлении контрактов с голкипером Артемом Ребровым и защитником Ильей Кутеповым.

33-летний вратарь останется в московском клубе еще на три сезона. Ребров выступает за «красно-белых» с сентября 2011 года. За это время он отыграл в составе «Спартака» 110 матчей.

23-летний Кутепов подписал соглашение сроком до 2021 года. Илья дебютировал в «Спартаке» в декабре 2012-го. Он провел за основной состав 38 матчей, в том числе 24 — в чемпионате-2016/2017.

Напомним, ранее «Спартак» продлил сотрудничество с полузащитником Романом Зобниным.

Артём Ребров продлил контракт со «Спартаком» на три сезона!

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