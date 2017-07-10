Ребров и Кутепов продлили контракты со «Спартаком»
«Спартак» объявил о продлении контрактов с голкипером Артемом Ребровым и защитником Ильей Кутеповым.
33-летний вратарь останется в московском клубе еще на три сезона. Ребров выступает за «красно-белых» с сентября 2011 года. За это время он отыграл в составе «Спартака» 110 матчей.
23-летний Кутепов подписал соглашение сроком до 2021 года. Илья дебютировал в «Спартаке» в декабре 2012-го. Он провел за основной состав 38 матчей, в том числе 24 — в чемпионате-2016/2017.
Напомним, ранее «Спартак» продлил сотрудничество с полузащитником Романом Зобниным.
Артём Ребров продлил контракт со «Спартаком» на три сезона!
▶️ https://t.co/f6B2X6JVhj pic.twitter.com/l4eGiNdKl2
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 10 июля 2017 г.
Илья Кутепов продлил контракт со «Спартаком» до конца июня 2021 года!
▶️ https://t.co/NaUzg7dPjN pic.twitter.com/UHgvLZkhYi
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 10 июля 2017 г.
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Нормально :)
Нормально :)
У Себастьяна-Дриусси.
Неужели так сложно запомнить???
особенно местные спартаковцы промес,адриано,зе луиш!!!! просто в солярии перегрелись.
боккетти таски и жано тоже свои в доску
Чемпионам-Чемпионские контракты!!!
И Кутепов, и особенно Ребров внесли свой вклад в чемпионство Спартака.
Так держать!
https://www.youtube.com/watch?v=ezuz3iHWAsI
это хорошо.
Нормально :)
Надеюсь Тёма еще не раз нас порадует!
https://www.youtube.com/watch?v=83Fc70LVcw0