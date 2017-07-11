Дриусси хочет выступать в «Зените» под 11-м номером

Новичок «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал, под каким номером хочет выступать в новом клубе.

«В своем предыдущем клубе „Ривер Плейт“ я использовал 11-й номер и здесь тоже хочу взять его», – сказал Дриусси.

Напомним, что ранее под 11-м номером в «Зените» выступал нападающий Александр Кержаков, у которого этим летом истек контракт с клубом.