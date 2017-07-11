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Дриусси хочет выступать в «Зените» под 11-м номером
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, Зенит, Дриусси Себастьян, Кержаков Александр
Сегодня, 21:00 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Максим Коджеспиров
Новичок «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал, под каким номером хочет выступать в новом клубе.
«В своем предыдущем клубе „Ривер Плейт“ я использовал 11-й номер и здесь тоже хочу взять его», – сказал Дриусси.
Напомним, что ранее под 11-м номером в «Зените» выступал нападающий Александр Кержаков, у которого этим летом истек контракт с клубом.
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жду комментов от хряков )
Главное,что бы молло согласился)