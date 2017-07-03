А. Кержаков: «Играть за „Зенит“ я уже не буду»

Нападающий Александр Кержаков дал понять, что в роли футболиста «Зенита» мы его больше не увидим:

«Слова Сергея Александровича Фурсенко о том, что я останусь в клубе на какой-то должности и буду учиться, близки к истине. И Константин Сергеевич Сарсания предлагает вариант сотрудничества с клубом в роли не футболиста. Конечно, нужно все обдумать и взвесить. Наверное, это первый раз в моей карьере, когда я нахожусь вне работы. Все определиться в ближайшее время. Ничего больше я сказать не могу. У меня нет ни желания, ни времени просто так отдыхать.

В футболке „Зенита“ вы меня вряд ли уже увидите. Если бы у меня была возможность, то я был бы на сборах. Раз я не заинтересовал нового главного тренера, то играть за „сине-бело-голубых“ я уже не буду. Мне очень приятно, что многие болельщики интересуются, как у меня обстоят дела, ухожу ли я, буду ли я играть.

Каким будет мой прощальный матч? Пока я об этом не задумывался. Сначала надо определиться с решением. Пока рано подводить итоги».

Ранее Кержаков говорил, что в будущем хотел бы поработать спортивным директором и главным тренером футбольной команды.