А. Кержаков: «Играть за „Зенит“ я уже не буду»
Нападающий Александр Кержаков дал понять, что в роли футболиста «Зенита» мы его больше не увидим:
«Слова Сергея Александровича Фурсенко о том, что я останусь в клубе на какой-то должности и буду учиться, близки к истине. И Константин Сергеевич Сарсания предлагает вариант сотрудничества с клубом в роли не футболиста. Конечно, нужно все обдумать и взвесить. Наверное, это первый раз в моей карьере, когда я нахожусь вне работы. Все определиться в ближайшее время. Ничего больше я сказать не могу. У меня нет ни желания, ни времени просто так отдыхать.
В футболке „Зенита“ вы меня вряд ли уже увидите. Если бы у меня была возможность, то я был бы на сборах. Раз я не заинтересовал нового главного тренера, то играть за „сине-бело-голубых“ я уже не буду. Мне очень приятно, что многие болельщики интересуются, как у меня обстоят дела, ухожу ли я, буду ли я играть.
Каким будет мой прощальный матч? Пока я об этом не задумывался. Сначала надо определиться с решением. Пока рано подводить итоги».
Ранее Кержаков говорил, что в будущем хотел бы поработать спортивным директором и главным тренером футбольной команды.
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Мне кажется что Сашино место теперь в студии Матч-тв, там не надо бить по воротам и постоянно промазывать. Так что.
Сиди себе спокойно, кивай головой и улыбайся. Денежки капают, правда, не такие заоблачные как на скамейке в зените но зато можно не соблюдать режим.
Мне кажется что Сашино место теперь в студии Матч-тв, там не надо бить по воротам и постоянно промазывать. Так что.
Сиди себе спокойно, кивай головой и улыбайся. Денежки капают, правда, не такие заоблачные как на скамейке в зените но зато можно не соблюдать режим.
Докладываю. Кержаков играл два года в Динамо вместе с Кокориным. Они друзья, это не секрет. Не выдумывайте красивые легенды!
Больше скажу, Кокорин талантливее Кержакова. Уж поверьте, на стадион хожу, футбол понимаю.
Тогда клейми позором Миллера и Дюкова. Это будет логично.
Иначе, опять ваше любимое:все вокруг виноваты в проблемах Кержакова и Зенита.
Нельзя же так!!!
Кержи оба,а особенно младший,
люди с большой буквы,которыми
родители могут гордиться за то,
что воспитали мужчин и людей .
ну тогда понятно...
Эх скатился соккер..
о чем речь если он назвал Жулиано посредственным игроком))
уходит Легенда,уходит целая эпоха...
СААААААААААААША КЕРЖАКОВ.........!!!