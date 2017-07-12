«Коринтианс» пытается сохранить Арану, которым интересуются ЦСКА и «Бордо»

Главный тренер «Коринтианса» Фабио Карилле выразил надежду, что клубу удастся сохранить защитника Гильерме Арану, на которого претендуют ЦСКА и «Бордо»:

«Надеюсь, что он останется в команде. „Коринтинас“ может заключить сделку с условием, что мы его отпустим игрока в конце года. Но мы знаем, что это будет трудно сделать, так как игрок нужен им уже сейчас. Но мы будем работать над тем, чтобы летом он никуда не ушёл. На данный момент официального предложения по Аране нет, но мы понимаем, что оно может поступить в любой момент».