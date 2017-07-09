Реднаппу вырезали опухоль, тренер возвращается к работе

Главный тренер «Бирмингема» Харри Реднапп может снова приступить к работе.

На днях 70-летний специалист был экстренно госпитализирован с подозрениями на рак мочевого пузыря.

К счастью, опухоль, которую наставнику вырезали, оказалась доброкачественной.

Доктора разрешили тренеру возобновить работу.

Напомним, что ранее Реднапп помог «Бирмингему» сохранить прописку в Чемпионшипе, после чего продлил контракт с клубом.