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Реднаппу вырезали опухоль, тренер возвращается к работе

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: тренеры, Бирмингем Сити, Реднапп Харри
Сегодня, 14:10 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Бирмингема» Харри Реднапп может снова приступить к работе.

На днях 70-летний специалист был экстренно госпитализирован с подозрениями на рак мочевого пузыря.

К счастью, опухоль, которую наставнику вырезали, оказалась доброкачественной.

Доктора разрешили тренеру возобновить работу.

Напомним, что ранее Реднапп помог «Бирмингему» сохранить прописку в Чемпионшипе, после чего продлил контракт с клубом.

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