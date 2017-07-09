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Реднаппу вырезали опухоль, тренер возвращается к работе
Сегодня, 14:10 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Бирмингема» Харри Реднапп может снова приступить к работе.
На днях 70-летний специалист был экстренно госпитализирован с подозрениями на рак мочевого пузыря.
К счастью, опухоль, которую наставнику вырезали, оказалась доброкачественной.
Доктора разрешили тренеру возобновить работу.
Напомним, что ранее Реднапп помог «Бирмингему» сохранить прописку в Чемпионшипе, после чего продлил контракт с клубом.
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