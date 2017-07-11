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Венгер: «Мбаппе может выбрать любой клуб для продолжения карьеры»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: тренеры, Арсенал, Монако, Венгер Арсен , Мбаппе Килиан
Сегодня, 06:34 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил мнение, что любой клуб был бы заинтересован в трансфере нападающего «Монако» Килиана Мбаппе:

«Мбаппе – тот игрок, который может встать утром с постели и выбрать любой клуб, в котором он захочет продолжить свою карьеру. В мире не так много футболистов, которым так повезло. Ему только 18, а красная дорожка уже расстилается перед ним. Интерес „Арсенала“? Я считаю, что ни один клуб не скажет, что он не заинтересован в игроке такого калибра».

Ранее появилась информация о том, что Мбаппе согласовал контракт с мадридским «Реалом».

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