Леманн вошёл в тренерский штаб «Арсенала»

Как и ожидалось, бывший голкипер «Арсенала» Йенс Леманн вернулся в лондонский клуб в новом амплуа.

Сегодня немец присоединился к тренерскому штабу Арсена Венгера.

Леманн будет выполнять функции помощника Венгера и работать с полевыми игроками «канониров».