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Леманн вошёл в тренерский штаб «Арсенала»
Сегодня, 19:50 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь
Как и ожидалось, бывший голкипер «Арсенала» Йенс Леманн вернулся в лондонский клуб в новом амплуа.
Сегодня немец присоединился к тренерскому штабу Арсена Венгера.
Леманн будет выполнять функции помощника Венгера и работать с полевыми игроками «канониров».
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