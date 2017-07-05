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Леманн вошёл в тренерский штаб «Арсенала»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: тренеры, Арсенал, Леманн Йенс
Сегодня, 19:50 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Как и ожидалось, бывший голкипер «Арсенала» Йенс Леманн вернулся в лондонский клуб в новом амплуа.

Сегодня немец присоединился к тренерскому штабу Арсена Венгера.

Леманн будет выполнять функции помощника Венгера и работать с полевыми игроками «канониров».

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