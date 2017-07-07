Рейтинг@Mail.ru

Конте может покинуть «Челси» из-за неудачных действий клуба на трансферном рынке

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: тренеры, Челси, Ман Юнайтед, Эвертон, Конте Антонио , Лукаку Ромелу
Сегодня, 01:02 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Отсутствие серьезных подписаний у «Челси» ставит под сомнение будущее главного тренера Антонио Конте в клубе, утверждают в Англии.

Напомним, что итальянский специалист остался разочарован решением владельца «синих» Романа Абрамовича не покупать нападающего «Торино» Андреа Белотти, так как бизнесмен предпочел сделать ставку на приобретение форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку.

Однако, судя по всему, Лукаку в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед», и такое развитие событий, по слухам, привело Конте в бешенство.

Сообщается, что лондонский клуб по-прежнему пытается перехватить бельгийца у МЮ, однако шансы «синих» в борьбе за форварда заметно уменьшились.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 02:21
ответ пользователю Виталик ManUtd Rus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:18
ответ пользователю bykmeker_30 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:04
ответ пользователю bykmeker_30 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:54
ответ пользователю Виталик ManUtd Rus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:52
ответ пользователю ROMA DROGBA (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:52
ответ пользователю superlamps (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:51
ответ пользователю ROMA DROGBA (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:50
ответ пользователю superlamps (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:48
ответ пользователю superlamps (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:48, редактировал Сегодня 01:48
ответ пользователю superlamps (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:46
ответ пользователю bykmeker_30 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:46
ответ пользователю superlamps (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:44
ответ пользователю bykmeker_30 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:43
ответ пользователю bykmeker_30 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:42
ответ пользователю superlamps (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:39
ответ пользователю superlamps (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 01:39
ответ пользователю bykmeker_30 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:37
ответ пользователю bykmeker_30 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:31, редактировал Сегодня 01:31
ответ пользователю superlamps (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
05 июля 2017
19:50 Леманн вошёл в тренерский штаб «Арсенала» 3
18:57 Фото Гвардиола поиграл в гольф с Рори МакИлроем 10
05:57 Хиддинк: «У Головина есть технические навыки, чтобы играть в любой лиге мира» 22
05:18 Наставник «Рейнджерс»: «С нами произошло то, что случается раз в жизни» 7
02:41 Хиддинк: «Будь поле более влажным, мяч отскочил бы ближе к Акинфееву» 10
04 июля 2017
18:50 Гвардиола: «За семь лет я выиграл шесть чемпионатов, а после поражения столько дискуссий» 9
05:38 Кейлор Навас: «Месси – отличный игрок. Взял ли бы я его в „Реал“? Нет» 57
03 июля 2017
23:44 Моуриньо недоволен работой МЮ на трансферном рынке 14
20:47 Леманн может войти в тренерский штаб «Арсенала» 5
20:29 Слухи «Атлетико» может продлить контракт Симеоне на пять лет 0
все материалы по этой теме
Турниры