Конте может покинуть «Челси» из-за неудачных действий клуба на трансферном рынке

Отсутствие серьезных подписаний у «Челси» ставит под сомнение будущее главного тренера Антонио Конте в клубе, утверждают в Англии.

Напомним, что итальянский специалист остался разочарован решением владельца «синих» Романа Абрамовича не покупать нападающего «Торино» Андреа Белотти, так как бизнесмен предпочел сделать ставку на приобретение форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку.

Однако, судя по всему, Лукаку в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед», и такое развитие событий, по слухам, привело Конте в бешенство.

Сообщается, что лондонский клуб по-прежнему пытается перехватить бельгийца у МЮ, однако шансы «синих» в борьбе за форварда заметно уменьшились.