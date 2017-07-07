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Конте может покинуть «Челси» из-за неудачных действий клуба на трансферном рынке
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: тренеры, Челси, Ман Юнайтед, Эвертон, Конте Антонио , Лукаку Ромелу
Сегодня, 01:02 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Отсутствие серьезных подписаний у «Челси» ставит под сомнение будущее главного тренера Антонио Конте в клубе, утверждают в Англии.
Напомним, что итальянский специалист остался разочарован решением владельца «синих» Романа Абрамовича не покупать нападающего «Торино» Андреа Белотти, так как бизнесмен предпочел сделать ставку на приобретение форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку.
Однако, судя по всему, Лукаку в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед», и такое развитие событий, по слухам, привело Конте в бешенство.
Сообщается, что лондонский клуб по-прежнему пытается перехватить бельгийца у МЮ, однако шансы «синих» в борьбе за форварда заметно уменьшились.
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Или войдите через
Левандовски вам и за 150 не продадут .
Белоти кот в мешке за 100 лямов , может оказаться очередным имобиле .
Мората стоит 90 лямов . Удачи )))
Лукаку забрали у вас )))