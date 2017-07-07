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Президент «Нанта»: «Консейсау нарушил своё слово»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: тренеры, Нант, Порту, Консейсау Сержиу
Сегодня, 19:47 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Президент «Нанта» Вальдемар Кита ответил на заявление наставника «Порту» Сержиу Консейсау, который жаловался, что руководство французского клуба препятствовало его переходу в португальскую команду.

«Да, мы давали обещание, что отпустим его, если получим предложение от топ-клуба. Но только с 2018 года, а не через неделю после продления контракта. Только он сам в этой ситуации не сдержал слово и нарушил контракт».

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