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Восстановление Ибрагимовича идет ускоренными темпами

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Ман Юнайтед, Ибрагимович Златан
Сегодня, 11:02 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Роман Мельник

По информации издания The Sun, восстановление шведского нападающего Златана Ибрагимовича идет ускоренными темпами. Ранее игрок отмечал, что намерен вернуться в строй в ноябре, однако врачи предполагают, что футболист сможет вернуться к футболу на месяц раньше.

Кроме того, Ибрагимович может вновь начать выступления за «Манчестер Юнайтед» и подписать с манкунианцами новый контракт.

В минувшем сезоне швед провел 46 матчей во всех турнирах, отметился 28 мячами и сделал 10 голевых передач.

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