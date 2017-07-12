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Восстановление Ибрагимовича идет ускоренными темпами
Сегодня, 11:02 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Роман Мельник
По информации издания The Sun, восстановление шведского нападающего Златана Ибрагимовича идет ускоренными темпами. Ранее игрок отмечал, что намерен вернуться в строй в ноябре, однако врачи предполагают, что футболист сможет вернуться к футболу на месяц раньше.
Кроме того, Ибрагимович может вновь начать выступления за «Манчестер Юнайтед» и подписать с манкунианцами новый контракт.
В минувшем сезоне швед провел 46 матчей во всех турнирах, отметился 28 мячами и сделал 10 голевых передач.
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