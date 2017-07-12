Дуглас Коста посетил клубный офис «Ювентуса»

Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста прибыл в клубный офис «Ювентуса». Игрока встретили восторженные поклонники и журналисты, а пресс-служба «старой синьоры» пожелала бразильцу доброго утра.

Ранее стало известно, что туринский клуб арендовал хавбека на один год, но обязуется его выкупить в следующем сезоне. По неофициальной информации, аренда обойдется «бьянконери» в 6 млн евро, а трансфер в 40 млн евро.