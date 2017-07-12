30
Дуглас Коста посетил клубный офис «Ювентуса»
Сегодня, 10:50 | Источник: Твиттер ФК "Ювентус" | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста прибыл в клубный офис «Ювентуса». Игрока встретили восторженные поклонники и журналисты, а пресс-служба «старой синьоры» пожелала бразильцу доброго утра.
Ранее стало известно, что туринский клуб арендовал хавбека на один год, но обязуется его выкупить в следующем сезоне. По неофициальной информации, аренда обойдется «бьянконери» в 6 млн евро, а трансфер в 40 млн евро.
👋 Good morning, @douglascosta! ⚪⚫ pic.twitter.com/Dc6sbEC9TE
— JuventusFC (@juventusfcen) 12 июля 2017 г.
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
«Соккер.ру» разбирается в текущем рейтинге клубов от УЕФА, где правят «Реал» и «Атлетико», а чемпион России не проходит даже в первую сотню. Что бы это все значило?
60
Или войдите через