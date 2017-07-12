Рейтинг@Mail.ru

Дуглас Коста посетил клубный офис «Ювентуса»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: события, Бавария, Ювентус, Коста Дуглас
Сегодня, 10:50 | Источник: Твиттер ФК "Ювентус" | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста прибыл в клубный офис «Ювентуса». Игрока встретили восторженные поклонники и журналисты, а пресс-служба «старой синьоры» пожелала бразильцу доброго утра.

Ранее стало известно, что туринский клуб арендовал хавбека на один год, но обязуется его выкупить в следующем сезоне. По неофициальной информации, аренда обойдется «бьянконери» в 6 млн евро, а трансфер в 40 млн евро. 

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
11:02 Восстановление Ибрагимовича идет ускоренными темпами 0
09:12 Видео Игроки «Саутгемптона» не смогли произнести по буквам фамилию Шварценеггера 11
00:38 Результаты 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 7
00:05 Хамес Родригес: «Я провел три замечательных года в „Реале“» 13
Вчера
23:35 Врачи с осторожным оптимизмом оценивают состояние Нури, перенесшего сердечный приступ 5
22:44 «Милан» разгромил «Лугано» в товарищеском матче 2
21:55 Дуглас Коста подтвердил, что переходит в «Ювентус» 13
21:19 Кэррик - новый капитан «Манчестер Юнайтед» 6
20:33 «Бастия» и «Аяччо» избежали вылета в третью лигу 3
Александр Чистяков
Клубный рейтинг. Мадридская гегемония и «Зенит» в топ-20
«Соккер.ру» разбирается в текущем рейтинге клубов от УЕФА, где правят «Реал» и «Атлетико», а чемпион России не проходит даже в первую сотню. Что бы это все значило?
Комментариев: 18
все материалы по этой теме
Турниры