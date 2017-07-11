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«Милан» продлил контракт с Доннаруммой до 2021 года

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Контракты, Милан, Доннарумма Джанлуиджи, Доннарумма Антонио
Сегодня, 19:42 | Источник: Твиттер ФК "Милан" | Редакция: Дмитрий Кристя

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма продлил контракт с клубом. Новое соглашение 18-летнего футболиста рассчитано до лета 2021 года. 

Изначально голкипер отверг предложение о новом контракте, но затем все-таки изменил свое решение. Зарплата Доннаруммы составит 6 млн евро. По одной из версий, сумма отступных в договоре колеблется от 70 до 100 млн евро. По другим данным, она упадет до 50 млн евро, если «россонери» не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона-2017/18.

Кроме того, «Милан» подписал брата Джанлуиджи - Антонио и будет платить ему по контракту 1 млн евро в год.

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