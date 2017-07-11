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«Милан» продлил контракт с Доннаруммой до 2021 года
Сегодня, 19:42 | Источник: Твиттер ФК "Милан" | Редакция: Дмитрий Кристя
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма продлил контракт с клубом. Новое соглашение 18-летнего футболиста рассчитано до лета 2021 года.
Изначально голкипер отверг предложение о новом контракте, но затем все-таки изменил свое решение. Зарплата Доннаруммы составит 6 млн евро. По одной из версий, сумма отступных в договоре колеблется от 70 до 100 млн евро. По другим данным, она упадет до 50 млн евро, если «россонери» не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона-2017/18.
Кроме того, «Милан» подписал брата Джанлуиджи - Антонио и будет платить ему по контракту 1 млн евро в год.
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Почему в вашем крошечном мозгу не могут сосуществовать такие простые и элементарные мысли как одобрение определенного поступка и неприятие другого?
А ну да это же для вас лицемерие в чистом виде,чему я удивляюсь с таких аутистов.
Донарума - это позорище в красно-чёрной форме. Продажная лицемерная душонка, марионетка Райолы. Фу.
Я его не простил за его движухи но рад что он принял правильное решение
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