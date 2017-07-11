«Милан» продлил контракт с Доннаруммой до 2021 года

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма продлил контракт с клубом. Новое соглашение 18-летнего футболиста рассчитано до лета 2021 года.

Изначально голкипер отверг предложение о новом контракте, но затем все-таки изменил свое решение. Зарплата Доннаруммы составит 6 млн евро. По одной из версий, сумма отступных в договоре колеблется от 70 до 100 млн евро. По другим данным, она упадет до 50 млн евро, если «россонери» не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона-2017/18.

Кроме того, «Милан» подписал брата Джанлуиджи - Антонио и будет платить ему по контракту 1 млн евро в год.