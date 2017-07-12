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«Челси» предложил за Обамеянга £65 млн
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Боруссия Д, Обамеянг Пьер-Эмерик
Сегодня, 09:34 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Роман Мельник
«Челси» не желает отказываться от своих задумок и предложил дортмундской «Боруссии» 65 млн фунтов за 28-летнего нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает The Sun.
Приоритетной целью Антонио Конте и клуба остается форвард «Реала» Альваро Мората, но переговоры о трансфере испанца пока не продвинулись.
По слухам, Обамеянгом интересуются в Китае. Интерес проявляли также «Милан» и ПСЖ.
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