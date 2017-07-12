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Прядкин: «За нами следят международные СМИ, просим болельщиков вести себя адекватно»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Прядкин Сергей
Сегодня, 15:29 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Роман Мельник

Президент РФПЛ Сергей Прядкин выступил с обращением к российским поклонникам футбола:

«Мы стоим на пороге знаменательного события - ЧМ-2018. Уверен, что предстоящий чемпионат России по футболу станет интересным и ярким. Этот сезон будет особенным с точки зрения календаря, он будет достаточно сжатый и насыщенный. У нас появился новый клуб „СКА-Хабаровск“. Чтобы привести инфраструктуру в порядок, лично постарался Виталий Мутко.

Прошедший Кубок Конфедераций задал определенную планку, он был проведен на высшем уровне.

На матч за Суперкубок билетов практически не осталось. Будем внедрять видеоповторы. Обращаюсь к болельщикам: К нашей стране приковано пристальное внимание, за этим сезоном будут следить международные СМИ, просим вас вести себя адекватно. Болеть можно, надо, но болеть надо цивилизованно, во избежание санкций против нас. Я очень надеюсь, что вы услышите нас, примите к сведению».

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