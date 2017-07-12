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Каррера: «Футболисты „Спартака“ делают всё возможное и работают с душой»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Спартак М, Каррера Массимо
Сегодня, 16:41 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассчитывает повторить успех предыдущего сезона:

"Это тот же «Спартак». Безусловно, в подсознании у нас есть понимание, что если играть со 100-процентной самоотдачей, то можно победить любую команду. Прошлогодний успех дал больше уверенности всем игрокам, это естественно, потому что раньше все говорили: «Это игроки не для „Спартака“, они не способны сыграть больше одной игры на высоком уровне». Но я горжусь ими: они опровергли все эти рассуждения.

Сидеть на стадионе, писать и просто разговаривать – очень легко. А игроки, когда отдаются полностью на поле, заслуживают уважения. И никто не имеет права ставить под сомнение профессионализм этих футболистов! Горжусь, что мои ребята, моя семья – они все доказали людям, в том числе и тем, кто их не любил, заставили их опустить голову и похлопать. Прежде чем критиковать и писать что-либо, нужно сначала полностью посмотреть матч и только потом разбирать ошибки. А не делать это заранее!

Футболисты «Спартака» – сильные футболисты. Уверяю вас, они делают все возможное, работают с душой, я вижу это каждый день на наших нелегких тренировках. Да, случаются поражения, но главное – отдавать всего себя. Если наш максимум вдруг – это второе место, при условии, что мы выложились на 100 процентов, все равно нужно будет похлопать. Значит, команда, оказавшаяся выше нас, была лучше. Только не подумайте, что наша цель – второе место. Просто я не хочу, чтобы после какой-то игры или после сезона кто-то из моей команды начал рассуждать: «А если бы там мы не проиграли, а если бы там нам повезло...» Это уже называется алиби. Нельзя цепляться за судью, за погоду, за газон!"

Ранее Каррера рассказал о подготовке команды к матчу за Суперкубок России.

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