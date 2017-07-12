Дзюба: «На „Крестовском“ пока не чувствую себя как дома»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба на презентации новой клубной формы признался, что пока не чувствует себя как дома на стадионе «Крестовский»:

«Пока не чувствую себя здесь как дома, мало матчей провели на „Крестовском“. Думаю, матчей пять нужно, чтобы почувствовать себя здесь так, как ощущали себя на „Петровском“».