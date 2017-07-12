Рейтинг@Mail.ru

Дзюба: «На „Крестовском“ пока не чувствую себя как дома»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Дзюба Артём
Сегодня, 15:23 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба на презентации новой клубной формы признался, что пока не чувствует себя как дома на стадионе «Крестовский»: 

«Пока не чувствую себя здесь как дома, мало матчей провели на „Крестовском“. Думаю, матчей пять нужно, чтобы почувствовать себя здесь так, как ощущали себя на „Петровском“».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:59
, чтобы видеть комментарии
  0
311
Сегодня 15:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:50
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 15:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:47
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:46
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:45
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:43
Показать
Немного троллинга
Сегодня 15:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:37
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:29
Показать
Немного троллинга
Сегодня 15:29
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:27
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
15:29 Прядкин: «За нами следят международные СМИ, просим болельщиков вести себя адекватно» 8
13:02 Каррера: «„Спартак“ не может себе позволить промахнуться с приобретениями» 52
10:22 Газизов: «„Хапоэль“ отпускает Готлиба в „Уфу“, но есть трудности» 7
10:07 Директор «Амкара»: «Рассчитываем, что Рязанцев покажет футбол, по которому сам соскучился» 4
09:59 Аленичев: «Если пахать, пахать и пахать, тогда футбол тебя отблагодарит» 22
07:20 Кирьяков: «„Тосно“ и „СКА-Хабаровск“ будут бороться за выживание» 17
03:26 Кирьяков: «Тошич? Для попадания в 10-ку „Арсеналу“ нужны более мастеровитые игроки» 19
02:23 Селюк: «Поздравляю Веретенникова с назначением в „Тобол“» 5
01:59 Уткин: «Куда делась белая полоса на форме „Спартака“? Каррера её спёр и отдал „Ювентусу“» 32
00:47 Кобелев: «Если бы я остался в „Динамо“, оно бы не вылетело из РФПЛ» 33
все материалы по этой теме
Турниры