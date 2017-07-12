Пике: «Вальверде - правильный человек для движения вперед»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями от работы под руководством нового тренера каталонцев Эрнесто Вальверде.

«Вальверде - правильный человек для движения вперед. Он уже много лет работал тренером в Ла Лиге, а кроме того, у него есть опыт игры за „Барселону“. Думаю, у него есть всё, чтобы мы провели отличный год.

Наша философия заключается не только в победах, но и в зрелищной игре. У нас подходящий состав для этого, и мы пытаемся демонстрировать шоу, которого ждут болельщики, в каждой игре. Задача состоит не в том, чтобы забить один мяч и сидеть в защите».

Напомним, что сегодня «Барселона» начала подготовку к сезону.