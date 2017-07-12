Хамес Родригес: «Переход в „Баварию“ - это новый путь, а не шаг назад»

Колумбийский новичок «Баварии» Хамес Родригес поделился впечатлениями от перехода в мюнхенский клуб.

«Переход в „Баварию“ - это новый путь, а не шаг назад. Считаю, что могу добиться здесь многого. Все знают, что у „Баварии“ очень сильный состав, поэтому мне придется постараться, чтобы выиграть конкуренцию. Буду играть там, где захочет тренер».