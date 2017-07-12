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Хамес Родригес: «Переход в „Баварию“ - это новый путь, а не шаг назад»
Сегодня, 19:53 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Колумбийский новичок «Баварии» Хамес Родригес поделился впечатлениями от перехода в мюнхенский клуб.
«Переход в „Баварию“ - это новый путь, а не шаг назад. Считаю, что могу добиться здесь многого. Все знают, что у „Баварии“ очень сильный состав, поэтому мне придется постараться, чтобы выиграть конкуренцию. Буду играть там, где захочет тренер».
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