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Хамес Родригес: «Переход в „Баварию“ - это новый путь, а не шаг назад»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: мнение, Бавария, Родригес Хамес
Сегодня, 19:53 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Колумбийский новичок «Баварии» Хамес Родригес поделился впечатлениями от перехода в мюнхенский клуб.

«Переход в „Баварию“ - это новый путь, а не шаг назад. Считаю, что могу добиться здесь многого. Все знают, что у „Баварии“ очень сильный состав, поэтому мне придется постараться, чтобы выиграть конкуренцию. Буду играть там, где захочет тренер».

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