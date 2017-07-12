Рейтинг@Mail.ru

Озил: «Решение остаться в „Арсенале“ — это мой выбор. Я здесь счастлив»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Арсенал, Озил Месут
Сегодня, 16:57 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил счастлив в лондонском клубе и намерен здесь остаться:

«Безусловно, решение остаться — это мой выбор.

Это великий клуб, и я всегда говорил, что в „Арсенале“ чувствую себя очень хорошо. Когда все вернутся в Лондон, мы сядем и обсудим наше будущее.

Сейчас для нас важнее всего успешно провести предсезонную подготовку, тренировки, и, конечно, привести себя в форму».

Напомним, контракт немецкого игрока с «канонирами» истекает после следующего сезона.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:21 Жиру не исключил, что может покинуть «Арсенал» этим летом 0
16:51 Хамес - о переходе в «Баварию»: «Я по-настоящему заряжен!» 3
14:15 Князь Монако: «Не думаю, что Мбаппе уйдет из команды» 12
13:59 Агент: «Коршья скоро перейдет в один из крупнейших клубов Европы» 3
13:43 Доннарумма: «Никогда не сомневался в том, что останусь в „Милане“» 12
12:33 Кержаков: «Я приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро» 59
12:23 Рубен Кастро пообещал вернуться в «Бетис» после аренды в «Гуйчжоу Чжичэн» 0
11:58 Агент: «Надеюсь, через несколько дней Армаш заключит контракт с „Анжи“» 2
11:44 Денайе: «Хочу в „Лион“, но „Манчестер Сити“ отправляет меня в „Жирону“» 3
10:31 Бернардески: «Кто бы не хотел играть в „Ювентусе“?» 15
все материалы по этой теме
Турниры