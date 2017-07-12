Полузащитник «Арсенала» Месут Озил счастлив в лондонском клубе и намерен здесь остаться:

«Безусловно, решение остаться — это мой выбор.

Это великий клуб, и я всегда говорил, что в „Арсенале“ чувствую себя очень хорошо. Когда все вернутся в Лондон, мы сядем и обсудим наше будущее.

Сейчас для нас важнее всего успешно провести предсезонную подготовку, тренировки, и, конечно, привести себя в форму».

Напомним, контракт немецкого игрока с «канонирами» истекает после следующего сезона.