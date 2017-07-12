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Озил: «Решение остаться в „Арсенале“ — это мой выбор. Я здесь счастлив»
Сегодня, 16:57 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил счастлив в лондонском клубе и намерен здесь остаться:
«Безусловно, решение остаться — это мой выбор.
Это великий клуб, и я всегда говорил, что в „Арсенале“ чувствую себя очень хорошо. Когда все вернутся в Лондон, мы сядем и обсудим наше будущее.
Сейчас для нас важнее всего успешно провести предсезонную подготовку, тренировки, и, конечно, привести себя в форму».
Напомним, контракт немецкого игрока с «канонирами» истекает после следующего сезона.
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