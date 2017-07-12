Рейтинг@Mail.ru

Дуглас Коста: «Я всегда мечтал сыграть за „Ювентус“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Ювентус, Коста Дуглас
Сегодня, 20:47 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Новичок «Ювентуса» Дуглас Коста дал первое интервью клубной пресс-службе «бьянконери».

«Рад перейти в „Ювентус“ и стать частью этого великого клуба. Хочу поблагодарить руководство „Юве“ за все усилия, которые они приложили, чтобы подписать меня.

Это отличный клуб, и я всегда мечтал сыграть за „Ювентус“. Не могу дождаться тренировок со своими новыми партнерами по команде.

Я перешел сюда из команды, которая хочет выиграть каждый матч, поэтому намерен сохранить этот менталитет и в Турине. Хочу выиграть с „Юве“ все самые важные матчи».

«Ювентус» арендовал Косту на год с обязательством выкупа за 40 млн евро.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:59
ответ пользователю 773sergeytank (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:06
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:53 Хамес Родригес: «Переход в „Баварию“ - это новый путь, а не шаг назад» 5
17:21 Жиру не исключил, что может покинуть «Арсенал» этим летом 3
16:57 Озил: «Решение остаться в „Арсенале“ — это мой выбор. Я здесь счастлив» 5
16:51 Хамес - о переходе в «Баварию»: «Я по-настоящему заряжен!» 6
14:15 Князь Монако: «Не думаю, что Мбаппе уйдет из команды» 14
13:59 Агент: «Коршья скоро перейдет в один из крупнейших клубов Европы» 3
13:43 Доннарумма: «Никогда не сомневался в том, что останусь в „Милане“» 13
12:33 Кержаков: «Я приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро» 65
12:23 Рубен Кастро пообещал вернуться в «Бетис» после аренды в «Гуйчжоу Чжичэн» 0
11:58 Агент: «Надеюсь, через несколько дней Армаш заключит контракт с „Анжи“» 2
все материалы по этой теме
Турниры