Дуглас Коста: «Я всегда мечтал сыграть за „Ювентус“»

Новичок «Ювентуса» Дуглас Коста дал первое интервью клубной пресс-службе «бьянконери».

«Рад перейти в „Ювентус“ и стать частью этого великого клуба. Хочу поблагодарить руководство „Юве“ за все усилия, которые они приложили, чтобы подписать меня.

Это отличный клуб, и я всегда мечтал сыграть за „Ювентус“. Не могу дождаться тренировок со своими новыми партнерами по команде.

Я перешел сюда из команды, которая хочет выиграть каждый матч, поэтому намерен сохранить этот менталитет и в Турине. Хочу выиграть с „Юве“ все самые важные матчи».

«Ювентус» арендовал Косту на год с обязательством выкупа за 40 млн евро.