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Жиру не исключил, что может покинуть «Арсенал» этим летом

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Арсенал, Жиру Оливье
Сегодня, 17:21 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру допускает, что он может покинуть клуб уже этим летом, несмотря на действующий контракт до 2019 года.

«Я в клубе уже пять лет, впереди меня может ждать шестой. Я всё еще остаюсь игроком „Арсенала“ и хочу профессионально выполнять свою работу. Фанаты клуба всегда меня хорошо принимали, вне зависимости от трансферных слухов. Честно говоря, трансфер - это один из вариантов развития событий. Но сейчас нет ничего конкретного, я просто хочу сосредоточиться на работе.

Ляказетт? Всегда хорошо, когда у команды есть несколько форвардов разного плана. Конкуренция заставляет игроков прогрессировать».

По слухам, игроком интересуется «Милан».

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