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Жиру не исключил, что может покинуть «Арсенал» этим летом
Сегодня, 17:21 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру допускает, что он может покинуть клуб уже этим летом, несмотря на действующий контракт до 2019 года.
«Я в клубе уже пять лет, впереди меня может ждать шестой. Я всё еще остаюсь игроком „Арсенала“ и хочу профессионально выполнять свою работу. Фанаты клуба всегда меня хорошо принимали, вне зависимости от трансферных слухов. Честно говоря, трансфер - это один из вариантов развития событий. Но сейчас нет ничего конкретного, я просто хочу сосредоточиться на работе.
Ляказетт? Всегда хорошо, когда у команды есть несколько форвардов разного плана. Конкуренция заставляет игроков прогрессировать».
По слухам, игроком интересуется «Милан».
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