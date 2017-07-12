Жиру не исключил, что может покинуть «Арсенал» этим летом

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру допускает, что он может покинуть клуб уже этим летом, несмотря на действующий контракт до 2019 года.

«Я в клубе уже пять лет, впереди меня может ждать шестой. Я всё еще остаюсь игроком „Арсенала“ и хочу профессионально выполнять свою работу. Фанаты клуба всегда меня хорошо принимали, вне зависимости от трансферных слухов. Честно говоря, трансфер - это один из вариантов развития событий. Но сейчас нет ничего конкретного, я просто хочу сосредоточиться на работе.

Ляказетт? Всегда хорошо, когда у команды есть несколько форвардов разного плана. Конкуренция заставляет игроков прогрессировать».

По слухам, игроком интересуется «Милан».