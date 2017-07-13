Алвес: «В „Ювентусе“ меня не понимали»

Перешедший в ПСЖ защитник Дани Алвес рассказал о времени, проведенном в «Ювентусе»:

«Сперва я испытал множество трудностей. „Ювентус“ меня не понимал — и на поле и вне его. Понадобилось время, чтобы наладить взаимопонимание, и когда наши взгляды совпали, появились результаты. Что я мог им дать, так это правильную атмосферу в раздевалке.

Испытывал ли я разочарование? Вот пример. В раздевалке нам запрещали слушать музыку. А я не могу жить без музыки, без танцев!

Я не какой-нибудь безумец, который любит рушить правила, но каждый ищет свои способы зарядиться энергией и передать ее другим».