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Алвес: «В „Ювентусе“ меня не понимали»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, ПСЖ, Алвес Даниэль
Сегодня, 15:50 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Перешедший в ПСЖ защитник Дани Алвес рассказал о времени, проведенном в «Ювентусе»:

«Сперва я испытал множество трудностей. „Ювентус“ меня не понимал — и на поле и вне его. Понадобилось время, чтобы наладить взаимопонимание, и когда наши взгляды совпали, появились результаты. Что я мог им дать, так это правильную атмосферу в раздевалке.

Испытывал ли я разочарование? Вот пример. В раздевалке нам запрещали слушать музыку. А я не могу жить без музыки, без танцев!

Я не какой-нибудь безумец, который любит рушить правила, но каждый ищет свои способы зарядиться энергией и передать ее другим».

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