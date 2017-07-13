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Алвес: «В „Ювентусе“ меня не понимали»
Сегодня, 15:50 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Перешедший в ПСЖ защитник Дани Алвес рассказал о времени, проведенном в «Ювентусе»:
«Сперва я испытал множество трудностей. „Ювентус“ меня не понимал — и на поле и вне его. Понадобилось время, чтобы наладить взаимопонимание, и когда наши взгляды совпали, появились результаты. Что я мог им дать, так это правильную атмосферу в раздевалке.
Испытывал ли я разочарование? Вот пример. В раздевалке нам запрещали слушать музыку. А я не могу жить без музыки, без танцев!
Я не какой-нибудь безумец, который любит рушить правила, но каждый ищет свои способы зарядиться энергией и передать ее другим».
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