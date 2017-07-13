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Очоа в «Стандарде» взял номер «8» из-за своей фамилии
Сегодня, 18:51 | Источник: Твиттер Squawka | Редакция: Дмитрий Кристя
Новичок «Стандарда» Гильермо Очоа был официально представлен болельщикам. Голкипер, которому сегодня исполнилось 32 года, в новой команде взял номер «8». Выбор мексиканца был обусловлен его фамилией. Дело в том, что по-испански слово Ocho означает восемь.
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