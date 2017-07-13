Очоа в «Стандарде» взял номер «8» из-за своей фамилии

Новичок «Стандарда» Гильермо Очоа был официально представлен болельщикам. Голкипер, которому сегодня исполнилось 32 года, в новой команде взял номер «8». Выбор мексиканца был обусловлен его фамилией. Дело в том, что по-испански слово Ocho означает восемь.

Goalkeeper Guillermo Ochoa will wear the No.8 shirt at his new club @Standard_RSCL. Ochoa by name... 8️⃣ pic.twitter.com/Qgy7cEUs5G — Squawka News (@SquawkaNews) 13 июля 2017 г.