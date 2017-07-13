У хавбека «Аякса» Нури диагностировано необратимое повреждение мозга

Полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури несколько дней назад перенес сердечный приступ во время товарищеского матча с «Вердером». Сперва обследование не выявило каких-либо аномалий, однако сегодня нидерландский клуб сообщил трагичную новость.

У 20-летнего футболиста диагностировано серьезное и необратимое повреждение мозга. Клуб и близкие находятся рядом с игроком в эту трудную минуту, и люди со всего мира выражают Нури свою поддержку.