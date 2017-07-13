«Арсенал» одолел «Сидней» в товарищеском матче. Ляказетт отметился голом

Лондонский «Арсенал» в товарищеском поединке одержал победу над «Сиднеем» со счетом 2:0. Отметим, что второй гол в матче забил новичок «канониров» Александр Ляказетт, выйдя на замену.

Сидней, «АНЗ Стэдиум»

«Сидней» – «Арсенал» – 0:2 (0:1)

Голы: Мертезакер 4, Ляказетт 83.

На 56-й минуте Уэлбек не реализовал пенальти.

«Сидней»: Рэдмейн, Зулло (Кулески 46), Райолл (Грин 65), Буйс, Ретре (Кертис 79), О`Нейлл (Агамемнонос 84), Брилланте (Макиллхаттон 75), Кэрни (Айдэйл 65), Броск (Зувела 46), Локолингой (Сапата 75), Саймон (Флоттман 68).

Главный тренер: Арнольд Грэм.

«Арсенал»: Чех (Мартинес 46), Колашинац (Монреаль 69), Мертезакер (Джака 69), Белик (Мэйтленд-Найлс 70), Брамалл (Мален 70), Киллок, Коклен (Окслейд-Чемберлен 69), Нелсон, Уолкотт (Жиру 69), Озил (Айуоби 68), Уэлбек (Ляказетт 68).

Главный тренер: Арсен Венгер.