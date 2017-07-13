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Болельщики «Баварии» раскупили все футболки Хамеса в клубном интернет-магазине

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: события, Бавария, Родригес Хамес
Сегодня, 18:32 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Фанаты «Баварии» раскупили все футболки новичка команды Хамеса Родригеса в клубном интернет-магазине. Тираж не уточняется. Стоимость одной футболки составляет 99,95 евро. Ожидается, что продажи футболок будут возобновлены с 16 июля.

Напомним, что Хамес Родригес перешел в «Баварию» на правах аренды сроком на два года.

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