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Болельщики «Баварии» раскупили все футболки Хамеса в клубном интернет-магазине
Сегодня, 18:32 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Фанаты «Баварии» раскупили все футболки новичка команды Хамеса Родригеса в клубном интернет-магазине. Тираж не уточняется. Стоимость одной футболки составляет 99,95 евро. Ожидается, что продажи футболок будут возобновлены с 16 июля.
Напомним, что Хамес Родригес перешел в «Баварию» на правах аренды сроком на два года.
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