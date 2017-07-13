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Свен Бендер сменил «Боруссию» на «Байер»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферы, Байер, Боруссия Д, Бендер Свен
Сегодня, 15:41 | Источник: ФК "Байер" | Редакция: Роман Мельник

«Байер» объявил о приобретении полузащитника Свена Бендера, который ранее выступал в дортмундской «Боруссии». Контракт с 28-летним футболистом заключен на 4 года.

В минувшем сезоне Бендер провел за «шмелей» 6 матчей и отметился одной голевой передачей.

Отметим, что в «Байере» сейчас выступает брат-близнец Свена — Ларс Бендер.

Ранее леверкузенский клуб продлил сотрудничество с 18-летним хавбеком Каем Хавертсом.

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