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Свен Бендер сменил «Боруссию» на «Байер»
Сегодня, 15:41 | Источник: ФК "Байер" | Редакция: Роман Мельник
«Байер» объявил о приобретении полузащитника Свена Бендера, который ранее выступал в дортмундской «Боруссии». Контракт с 28-летним футболистом заключен на 4 года.
В минувшем сезоне Бендер провел за «шмелей» 6 матчей и отметился одной голевой передачей.
Отметим, что в «Байере» сейчас выступает брат-близнец Свена — Ларс Бендер.
Ранее леверкузенский клуб продлил сотрудничество с 18-летним хавбеком Каем Хавертсом.
Schön, dich in der #Bayer04-Familie begrüßen zu dürfen, Sven #Bender! ⚫️🔴#StärkeBayer #werearefamily pic.twitter.com/smMURqsGDl
— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 13 июля 2017 г.
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