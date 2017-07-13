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«Сток Сити» требует у «Вест Хэма» за Арнаутовича 24 млн фунтов
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Вест Хэм, Сток Сити, Арнаутович Марко
Сегодня, 18:58 | Источник: Твиттер журналиста Ли Клэйтона | Редакция: Максим Коджеспиров
«Вест Хэм» не может договориться со «Сток Сити» по трансферу нападающего Марко Арнаутовича. Лондонский клуб предложил за футболиста 20 миллионов фунтов стерлингов, однако это предложение не устроило «Сток Сити». «Гончары» хотят выручить с продажи Арнаутовича не меньше 24 миллионов фунтов стерлингов.
Арнаутович в минувшем сезоне принял участие в 32 матчах чемпионата Англии, забил шесть голов и отдал шесть голевых передач.
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