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Владимир Дядюн: «Соскучился по футболу и „Ростову“»
Сегодня, 23:17 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Максим Коджеспиров
Новичок «Ростова» Владимир Дядюн прокомментировал свой уход из «Рубина».
«По разным причинам я долгое время не играл в футбол. Приехал на сборы с „Рубином“, провел там пять дней, а потом появилась возможность проявить себя в „Ростове“.
Потренировался с командой, воспользовался шансом, и получилось, что я теперь здесь. Год не выходил на поле, соскучился по футболу и команде. Рад, что я теперь в „Ростове“», — сказал Дядюн.
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