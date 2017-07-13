Владимир Дядюн: «Соскучился по футболу и „Ростову“»

Новичок «Ростова» Владимир Дядюн прокомментировал свой уход из «Рубина».

«По разным причинам я долгое время не играл в футбол. Приехал на сборы с „Рубином“, провел там пять дней, а потом появилась возможность проявить себя в „Ростове“.

Потренировался с командой, воспользовался шансом, и получилось, что я теперь здесь. Год не выходил на поле, соскучился по футболу и команде. Рад, что я теперь в „Ростове“», — сказал Дядюн.