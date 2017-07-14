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Икарди: «Перейдет ли Ди Мария в „Интер“? Поживем - увидим»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, ПСЖ, Интер, Икарди Мауро, Ди Мария Анхель
Сегодня, 09:07 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Роман Мельник
Нападающий «Интера» Мауро Икарди заинтригован возможным переходом полузащитника Анхеля Ди Марии в стан «нерадзурри», но пока не торопится с оценками:
«Все его знают. Это высококлассный футболист. Правдивы ли слухи? Поживем - увидим...»
Ди Мария провел два последних сезона в ПСЖ, забив 16 голов в Лиге 1.
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