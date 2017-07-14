Икарди: «Перейдет ли Ди Мария в „Интер“? Поживем - увидим»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди заинтригован возможным переходом полузащитника Анхеля Ди Марии в стан «нерадзурри», но пока не торопится с оценками:

«Все его знают. Это высококлассный футболист. Правдивы ли слухи? Поживем - увидим...»

Ди Мария провел два последних сезона в ПСЖ, забив 16 голов в Лиге 1.