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Дель Пьеро: «Бонуччи уходит в „Милан“? Я думал, это шутка»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Ювентус, Милан, Дель Пьеро Алессандро, Бонуччи Леонардо
Сегодня, 06:26 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Легендарный игрок «Ювентуса» Аллесандро Дель Пьеро прокомментировал информацию о вероятном переходе защитника «бьянконери» Леонардо Бонуччи в «Милан»:

«Я такого не ожидал. Это выглядело, как шутка, новости грянули как гром среди ясного неба. Это очень, очень невероятная сделка. Никогда бы не подумал».

Ранее сообщалось, что «Милан» достиг принципиального соглашения с 30-летним защитником сборной Италии.

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