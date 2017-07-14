Дель Пьеро: «Бонуччи уходит в „Милан“? Я думал, это шутка»

Легендарный игрок «Ювентуса» Аллесандро Дель Пьеро прокомментировал информацию о вероятном переходе защитника «бьянконери» Леонардо Бонуччи в «Милан»:

«Я такого не ожидал. Это выглядело, как шутка, новости грянули как гром среди ясного неба. Это очень, очень невероятная сделка. Никогда бы не подумал».

Ранее сообщалось, что «Милан» достиг принципиального соглашения с 30-летним защитником сборной Италии.