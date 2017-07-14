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Дель Пьеро: «Бонуччи уходит в „Милан“? Я думал, это шутка»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Ювентус, Милан, Дель Пьеро Алессандро, Бонуччи Леонардо
Сегодня, 06:26 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Легендарный игрок «Ювентуса» Аллесандро Дель Пьеро прокомментировал информацию о вероятном переходе защитника «бьянконери» Леонардо Бонуччи в «Милан»:
«Я такого не ожидал. Это выглядело, как шутка, новости грянули как гром среди ясного неба. Это очень, очень невероятная сделка. Никогда бы не подумал».
Ранее сообщалось, что «Милан» достиг принципиального соглашения с 30-летним защитником сборной Италии.
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