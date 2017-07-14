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Ди Франческо: «Мы должны быть готовы помочь Юндеру с адаптацией в Италии»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Рома, Истанбул, Ди Франческо Эусебио , Юндер Дженгиз
Сегодня, 07:43 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал вероятное подписание римским клубом полузащитника «Истанбул Башакшехир» Дженгиза Юндера, которому сегодня исполнилось 20 лет:

«Это турецкий футболист, и ему придётся выучить другой язык. Мы должны быть готовы помочь ему адаптироваться. В Турции играют в другой футбол, но у этого игрока есть несколько важных качеств».

В минувшем сезоне чемпионата Турции Юндер забил 7 голов и сделал 5 результативных передач за 32 матча.

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