Зинченко: «Гвардиола говорил: „Не ошибается только Месси“»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своих впечатлениях от манкунианского клуба. Зинченко перешел в «Сити» прошлым летом, однако последующий сезон провел на правах аренды в ПСВ.

«В „Сити“ ни разу не видел, чтобы на тренировках кто-то просто стоял, смеялся или рассказывал истории. Люди приходят и пашут полтора часа, а уже потом смеются и занимаются своими делами. Все звёздные игроки в любую минуту готовы тебе помочь, с ними весело проводить время. Все очень простые, даже звёзды вроде Агуэро и Яя Туре. Яя, кстати, знает 6 или 7 языков, Коларов — тот ещё полиглот. А вот скромных машин на стоянке „Сити“ я не видел, и это нормально: парни заработали своё право на хорошее авто.

Гвардиола — фанат своего дела, полностью отдаётся процессу, по-настоящему живёт футболом. Он разжёвывает каждому, что тот должен делать на той или иной позиции. Было очень интересно слушать его рассказы о таких футболистах, как Месси и Боатенг. Перед игрой с дортмундской „Боруссией“ он сказал, что эта команда — одна из лучших в Европе по содержанию игры, „Бавария“ сильна ещё чем-то, а у „Барселоны“ просто есть „десятка“. После первой недели тренировок в „Сити“ он обратил внимание на наш прогресс и сказал: „Ошибки никуда не денутся. Не ошибается лишь один человек — Лео Месси“».