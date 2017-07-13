Пике: «„Барселона“ постарается выиграть все трофеи в этом сезоне»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике затронул тему Лионеля Месси, а также продвижения бренда каталонцев в Азии.

«Новый контракт для Месси - отличная новость. Лео поможет нам вести борьбу за трофеи.

Я очень рад начать новый сезон. Мы постараемся выиграть все трофеи, но это произойдет только в том случае, если „Барселона“ хорошо проведет предсезонную подготовку и выиграет Суперкубок Испании.

„Барселона“ пытается продвинуть свой бренд в Азии, а Япония - очень важная страна в этом контексте. Уверен, что сейчас люди здесь знают о нашем клубе уже намного больше».