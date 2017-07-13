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Пике: «„Барселона“ постарается выиграть все трофеи в этом сезоне»
Сегодня, 20:07 | Источник: ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Барселоны» Жерар Пике затронул тему Лионеля Месси, а также продвижения бренда каталонцев в Азии.
«Новый контракт для Месси - отличная новость. Лео поможет нам вести борьбу за трофеи.
Я очень рад начать новый сезон. Мы постараемся выиграть все трофеи, но это произойдет только в том случае, если „Барселона“ хорошо проведет предсезонную подготовку и выиграет Суперкубок Испании.
„Барселона“ пытается продвинуть свой бренд в Азии, а Япония - очень важная страна в этом контексте. Уверен, что сейчас люди здесь знают о нашем клубе уже намного больше».
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