Брат Нури: «Врачи говорят, что у Абдельхака нет шансов, но мы молимся»

Абдеррах Нури, брат полузащитника «Аякса» Абдельхака Нури, рассказал о состоянии здоровья футболиста и заверил, что семья до последнего будет надеяться на лучшее. Нури несколько дней назад потерял сознание во время товарищеского матча с «Вердером» из-за проблем с сердцем, а сегодня стало известно, что в его мозгу произошли серьезные и необратимые изменения.

«Врачи уверены, что он не поправится. Если он и выйдет из комы, то не сможет мыслить, говорить, ходить и даже просто узнавать людей. Он не сможет нормально жить.

Но мы не сдаемся, ведь судьбу решает Бог. Молимся о выздоровлении брата.

Мы думаем, что земная жизнь - лишь этап перед вечной жизнью, но, конечно, всем хочется, чтобы Абдельхак сначала сделал свои дела здесь».