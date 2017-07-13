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Брат Нури: «Врачи говорят, что у Абдельхака нет шансов, но мы молимся»
Сегодня, 23:32 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Абдеррах Нури, брат полузащитника «Аякса» Абдельхака Нури, рассказал о состоянии здоровья футболиста и заверил, что семья до последнего будет надеяться на лучшее. Нури несколько дней назад потерял сознание во время товарищеского матча с «Вердером» из-за проблем с сердцем, а сегодня стало известно, что в его мозгу произошли серьезные и необратимые изменения.
«Врачи уверены, что он не поправится. Если он и выйдет из комы, то не сможет мыслить, говорить, ходить и даже просто узнавать людей. Он не сможет нормально жить.
Но мы не сдаемся, ведь судьбу решает Бог. Молимся о выздоровлении брата.
Мы думаем, что земная жизнь - лишь этап перед вечной жизнью, но, конечно, всем хочется, чтобы Абдельхак сначала сделал свои дела здесь».
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