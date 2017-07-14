Хаддлстоун: «Слуцкий прививает новые идеи, многие из которых нам были неизвестны»

Полузащитник «Халла» Том Хаддлстоун поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Леонида Слуцкого.

«Слуцкий очень хорошо говорит по-английски, что, конечно же, плюс. Он прививает новые идеи, многие из которых нам были неизвестны, но вся команда готова учиться. Слуцкий поговорил с каждым футболистом по отдельности, некоторые из нас получили новый вызов.

Он очень практичный менеджер. Слуцкий может создать расслабленную атмосферу, но в то же время и быть строгим, если понадобится.

Мы были впечатлены тем, как много он знает о своих игроках. Слуцкий знает всех по именам и даже прозвищам. Многие иностранные тренеры не удосуживаются сделать это даже спустя несколько месяцев работы с командой.

Наша цель - выход в АПЛ. Состав „Халла“ уже пополнил Ола Айна, и, кажется, что он хороший футболист. Я уверен, что у тренера есть еще несколько идей по усилению состава, так что все мы с нетерпением ждем старта сезона».