Хаддлстоун: «Слуцкий прививает новые идеи, многие из которых нам были неизвестны»
Полузащитник «Халла» Том Хаддлстоун поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Леонида Слуцкого.
«Слуцкий очень хорошо говорит по-английски, что, конечно же, плюс. Он прививает новые идеи, многие из которых нам были неизвестны, но вся команда готова учиться. Слуцкий поговорил с каждым футболистом по отдельности, некоторые из нас получили новый вызов.
Он очень практичный менеджер. Слуцкий может создать расслабленную атмосферу, но в то же время и быть строгим, если понадобится.
Мы были впечатлены тем, как много он знает о своих игроках. Слуцкий знает всех по именам и даже прозвищам. Многие иностранные тренеры не удосуживаются сделать это даже спустя несколько месяцев работы с командой.
Наша цель - выход в АПЛ. Состав „Халла“ уже пополнил Ола Айна, и, кажется, что он хороший футболист. Я уверен, что у тренера есть еще несколько идей по усилению состава, так что все мы с нетерпением ждем старта сезона».
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Будем теперь и за Халл переживать.