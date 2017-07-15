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Бонуччи и Билья сегодня пройдут медосмотр в «Милане»
Сегодня, 09:39 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Сегодня утром новички «Милана» пройдут медицинское обследование и тогда смогут заключить сотрудничество на официальном уровне.
Вчера «россонери» согласовали с «Ювентусом» трансфер защитника Леонардо Бонуччи. Игрок, посвятивший 7 лет карьеры «черно-белым», станет самым высокооплачиваемым футболистом Серии А.
Кроме того, к «Милану» готовится присоединиться 31-летний полузащитник «Лацио» Лукас Билья. Сообщается, что его переход обойдется миланскому коллективу в 17 млн евро + 3 млн евро бонусами.
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С какой радости, если у Дибалы 7 лямов, а Игуаин еще больше получает
Милан вернулся))
Бойтесь разные барселоны да баварии,будете получать,как в старые,добрые времена.