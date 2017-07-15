Бонуччи и Билья сегодня пройдут медосмотр в «Милане»

Сегодня утром новички «Милана» пройдут медицинское обследование и тогда смогут заключить сотрудничество на официальном уровне.

Вчера «россонери» согласовали с «Ювентусом» трансфер защитника Леонардо Бонуччи. Игрок, посвятивший 7 лет карьеры «черно-белым», станет самым высокооплачиваемым футболистом Серии А.

Кроме того, к «Милану» готовится присоединиться 31-летний полузащитник «Лацио» Лукас Билья. Сообщается, что его переход обойдется миланскому коллективу в 17 млн евро + 3 млн евро бонусами.