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Бонуччи и Билья сегодня пройдут медосмотр в «Милане»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: события, Милан, Бонуччи Леонардо, Билья Лукас
Сегодня, 09:39 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Сегодня утром новички «Милана» пройдут медицинское обследование и тогда смогут заключить сотрудничество на официальном уровне.

Вчера «россонери» согласовали с «Ювентусом» трансфер защитника Леонардо Бонуччи. Игрок, посвятивший 7 лет карьеры «черно-белым», станет самым высокооплачиваемым футболистом Серии А.

Кроме того, к «Милану» готовится присоединиться 31-летний полузащитник «Лацио» Лукас Билья. Сообщается, что его переход обойдется миланскому коллективу в 17 млн евро + 3 млн евро бонусами.

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