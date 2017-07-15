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Слуцкий спел «Катюшу» на посвящении в «Халл Сити»
Сегодня, 22:00 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прошел посвящение в английском клубе подобно всем новичкам. В рамках этой процедуры российский наставник спел фрагмент «Катюши», стоя на стуле в ресторане.
Напомним, Слуцкий этим летом возглавил «Халл Сити».
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Надеюсь,все получится у тебя!
Надеюсь,все получится у тебя!
Он сам-то себя со стороны видел??
Позорище..
https://www.youtube.com/watch?v=krqjA7JRbdU