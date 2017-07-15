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Каррера: «Я не люблю комментировать судейство»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЛокомотивЛокомотив
Соккер.Ру // Россия: тренеры, Каррера Массимо , Адриано Луис
Сегодня, 01:26 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий после победы над «Локомотивом» (2:1) в Суперкубке России:

«Что скажу о судействе? Вы знаете, что я не люблю комментировать судейство, поэтому на этот вопрос я не буду отвечать. По поводу Адриано я решил, что он может продолжить матч.

Мы знали, как „Локомотив“ будет играть, и всю неделю готовились. Физическая форма моих игроков пока не на пике, так как это только начало сезона, но я хочу поздравить свою команду. Мы победили заслуженно. Мы провели хороший матч против хорошей команды. Конечно, я заранее понимал, что будет нелегко. Я недоволен многим, так же, как и доволен.

Я всегда выбираю состав исходя из того, что вижу на тренировках. Джикия и Боккетти были лучшими на тренировках, и поэтому я выбрал именно их. Когда ждать Самедова? Он вернулся из сборной с небольшой травмой. Он пробовал выкладываться на тренировках на все сто процентов, но что-то ему мешало. Мы будем следить за его состоянием здоровья».

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