Каррера: «Я не люблю комментировать судейство»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий после победы над «Локомотивом» (2:1) в Суперкубке России:

«Что скажу о судействе? Вы знаете, что я не люблю комментировать судейство, поэтому на этот вопрос я не буду отвечать. По поводу Адриано я решил, что он может продолжить матч.

Мы знали, как „Локомотив“ будет играть, и всю неделю готовились. Физическая форма моих игроков пока не на пике, так как это только начало сезона, но я хочу поздравить свою команду. Мы победили заслуженно. Мы провели хороший матч против хорошей команды. Конечно, я заранее понимал, что будет нелегко. Я недоволен многим, так же, как и доволен.

Я всегда выбираю состав исходя из того, что вижу на тренировках. Джикия и Боккетти были лучшими на тренировках, и поэтому я выбрал именно их. Когда ждать Самедова? Он вернулся из сборной с небольшой травмой. Он пробовал выкладываться на тренировках на все сто процентов, но что-то ему мешало. Мы будем следить за его состоянием здоровья».