Корян: «„СКА-Хабаровск“ мог брать очки в игре с „Зенитом“»

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16 июля 2017, 16:54

Нападающий «СКА-Хабаровска» остался разочарован поражением от «Зенита» в первом туре РФПЛ (0:2).

«Нам никто не давал шанса в Премьер-Лиге, мы его сами взяли, выйдя в элиту – нам нечего бояться. Играли неплохо, но, к сожалению, немного не повезло. Если будет залетать, то и результат появится. Я со стандарта попал в перекладину, Хуан Лескано – тоже: он изобразил что-то из „космоса“. Хотя понятно, что если мы будем надеяться на такие голы, то рассчитывать на что-то трудно.

„Зенит“? Мастеровитые футболисты. Но брать очки было можно. Не забили, сами ошиблись. Пропускать с 30 метров обидно… Честно говоря, по горячим следам трудно давать оценки, тем более сопернику. Мы отталкивались от своей игры».