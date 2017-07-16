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Корян: «„СКА-Хабаровск“ мог брать очки в игре с „Зенитом“»

16 июля 2017, 16:54
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «СКА-Хабаровска» Руслан Корян остался разочарован поражением от «Зенита» в первом туре РФПЛ (0:2).

«Нам никто не давал шанса в Премьер-Лиге, мы его сами взяли, выйдя в элиту – нам нечего бояться. Играли неплохо, но, к сожалению, немного не повезло. Если будет залетать, то и результат появится. Я со стандарта попал в перекладину, Хуан Лескано – тоже: он изобразил что-то из „космоса“. Хотя понятно, что если мы будем надеяться на такие голы, то рассчитывать на что-то трудно.

„Зенит“? Мастеровитые футболисты. Но брать очки было можно. Не забили, сами ошиблись. Пропускать с 30 метров обидно… Честно говоря, по горячим следам трудно давать оценки, тем более сопернику. Мы отталкивались от своей игры».

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Все комментарии
bosun
bosun
16 июля 2017 в 18:53
Не переживай, Корян) Свиней вы сделаете не напрягаясь.
KAFA2525
KAFA2525
16 июля 2017 в 18:30, ред.
Сопливый армянский бред..
Дракон1988
Дракон1988
16 июля 2017 в 18:16
"После драки,кулаками не машут"))Зенит был сильнее и победил на классе.
Zimmer
Zimmer
16 июля 2017 в 18:05
С другими соперниками возьмут очки.
starche
starche
16 июля 2017 в 18:05
Надо бы быть поскромнее.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
16 июля 2017 в 17:32
С таким соперником, как Зенит надо забивать, использовать малейшую оплошность, больше шансов не будет, только так можно добиваться положительного результата.
Олeневод
Олeневод
16 июля 2017 в 17:27
Приедет Спартак и возьмёте дежурные три очка
ARMENIAN
ARMENIAN
16 июля 2017 в 17:26
да, игрок сборной Армении в этой игре был лучшим в составе хозяев
нечитайло
нечитайло
16 июля 2017 в 17:22
хорошо смотрелась команда против зенита
Серёжа. Очень приятно
Серёжа. Очень приятно
16 июля 2017 в 17:22
    FROLL 001
    FROLL 001 ответ FILL3286 (комментарий удален) (раскрыть)
    16 июля 2017 в 17:12
    Нефтяной проект видели в Суперкубке. Жиденько, жиденько!
    FROLL 001
    FROLL 001
    16 июля 2017 в 17:10
    Молодцы хабаровчане! Хотели журавля в небе. А получили синичку в руках!
    Ярангвельгви Йорингель.
    Ярангвельгви Йорингель.
    16 июля 2017 в 17:08
    Руки коротки Зенит обыграть!
    BDA8181
    BDA8181
    16 июля 2017 в 17:02
    Мне СКА понравилась , боевитая команда . Удачи им в РФПЛ !
    Гость
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